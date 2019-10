Basis für die Untersuchung ist der vor wenigen Wochen erschienene OVK-Report, der ein Marktvolumen von 3,59 Milliarden Euro nennt. An sich bereits eine stolze Zahl. Bei Resolution Media ist man allerdings der Meinung, dass die OVK-Betrachtung zu begrenzt ist, um eine Ahnung von der tatsächlichen Größe des digitalen Werbemarktes in Deutschland zu liefern. Denn der Report berücksichtigt lediglich Display- und Videowerbung.



"Aber bezahlte Kommunikation umfasst aus unserer Sicht weit mehr", sagt Sascha Jansen, Chief Digital Officer der Omnicom Media Group Germany. "Wir sind der Meinung, dass man SEA, Audio und Affiliate nicht unter den Tisch fallen lassen darf, wenn man den Gesamtmarkt betrachten will."