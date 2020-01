© aleutie/Fotolia Datenethik wird 2020 ein wichtiger Teil der Identität von Marken

Was bleibt, was kommt? Welche nachhaltigen Trends muss man kennen, welche Hypes sind zu vernachlässigen? Alljährlich umtreibt Branchenköpfe die schwierige Frage, wie sich Marketing, Werbung und Medien im neuen Jahr entwickeln werden. HORIZONT hat sich getraut - und präsentiert 10 Thesen zu den Trends in 2020. Hier kommt Teil 1 mit den ersten fünf Thesen.