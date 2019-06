Mehr zum Thema

Apple will Nutzer mit Software-Neuheiten überzeugen - und beerdigt iTunes

Mit dem Start des neuen Betriebssystems Mac OS Catalina wird iTunes in drei separate Anwendungen für Musik, TV und Podcasts aufgespalten. Für die Mac-Verwender werde dadurch alles "viel einfacher und besser", versprach Apple auf der Entwicklerkonferenz WWDC Seinen 18. Geburtstag hat iTunes, Anfang 2001 erstmals gelauncht, gerade noch erlebt. Doch in diesem Fall gilt nicht das Motto "Die Besten sterben jung". Das Programm war für Apple und seine Nutzer schon lange nicht mehr die zentrale Anlaufstelle früherer Zeiten. Auf dem iPhone und dem iPad wird Musik in der Apple-Music-App abgelegt, auch für Filme gibt es eine entsprechende Anwendung. Lediglich für Downloads diente die iTunes-App auf Mobilgeräten noch, auf dem Mac wandert dieser Bereich künftig in die Seitenleiste der Musik-App.

Auf der hausinternen Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple-Chef Tim Cook einen Ausblick auf künftige Software für iPhone, iPad und Mac-Computer gegeben. Künftig will der Konzern den Fokus auf Dienstleistungen legen - und beendet nach fast 20 Jahren die Ära seines Musik- und Videoshops iTunes.

Mit der eigenen Mobilstrategie für iTunes hatte Apple eine selbst eingeleitete Fehlentwicklung zu korrigieren versucht: Über die Jahre war der Dienst immer mehr überfrachtet worden, mit Filmen, Podcasts und Hörbüchern. Ergebnis: Das Programm wurde träge und unübersichtlich – und kratzte damit am Image der Marke Apple, bei der einfache und intuitive Nutzung immer im Mittelpunkt gestanden hatte.Experten sind denn auch nicht traurig, dass es iTunes in seiner bisherigen Form bald nicht mehr geben wird: