© DTAG Die Deutsche Telekom setzt ein Zeichen gegen Cybermobbing

Die Geschichte von "J" ist eine, die unter die Haut geht. Sie dreht sich im weitesten Sinne um das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung - und darum, wie Menschen wie "J" heutzutage im Internet gemobbt, beleidigt und bedroht werden. Der Deutschen Telekom, die sich als Netzbetreiber beim Kampf gegen Hate-Speech in der Verantwortung sieht, war die Geschichte so wichtig, dass sie "J" sogar zum Testimonial einer Anti-Cybermobbing-Kampagne machte, die Ende März auf allen Kanälen mit reichlich Mediageld im Gepäck durchstarten sollte. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Dass der Spot nun dennoch zu sehen ist, hat mit Heidi Klums Pro-Sieben-Show "Germany´s Next Topmodel" zu tun.