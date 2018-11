© Amazon Das Amazon-Headquarter in Seattle

Offizielle Zahlen gibt es nicht, aber nach HORIZONT -Informationen steigen die Werbeumsätze von Amazon in Deutschland 2018 auf rund 600 Millionen Euro – und das, obwohl der US-Händler noch weit von der Professionalität von Google und Facebook entfernt ist. Amazon holt mit großen Schritten auf und investiert massiv in seine Adtech-Infrastruktur. Im Interview mit HORIZONT sagt Philipp Missler, oberster Werbevermarkter des US-Giganten in Deutschland: "Es ist für uns noch Day One."