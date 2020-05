© Accelerom Die Schweizer Bertaungsfirma Accelerom hat gemeinsam mit Media for Excellence in Frankfurt eine umfassende Studie zur Relevanz und Wirksamkeit von Instanzen, Touchpoints und gesellschaftlichen Veränderungen in der DACH-Region vorgelegt

In der Coronakrise gewinnen Touchpoints an Bedeutung, die normalerweise in vielen Kommunikationsstrategien keine Rolle spielen. Welche das sind und wie sich Einstellungen der Menschen durch die Krise ändern, zeigt eine sehr umfangreiche Studie von Accelerom für die DACH-Region. Erste Auszüge aus der Studie liegen HORIZONT exklusiv vor.