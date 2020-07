© Edeka Edeka attackiert den Wettbewerb

Der Preis kann doch nicht alles sein: Edeka Südwest will in Zeiten der Mehrwertsteuersenkung die Betonung stärker auf "Mehrwert" lenken. In einem offenen Brief attackiert die Region die in Preisscharmützel verstrickten Discount-Riesen Aldi und Lidl an ihrer verwundbarsten Stelle.