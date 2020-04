© Instagram/@riccardosimonetti Riccardo Simonetti ist der Top-Instagrammer im März

Influencer und ihr Content sind auch in der Corona-Krise unverändert gefragt. Doch welche Instagrammer konnten im März, in dem die Pandemie Fahrt aufnahm, besonders auf sich aufmerksam machen? HORIZONT Online und das Technologie-Unternehmen InfluencerDB präsentieren die drei Instagrammer, die in den turbulenten vergangenen Wochen am stärksten profitieren konnten.