Es gibt Produkte, bei deren bloßer Nennung sofort unzählige Ideen für einen Werbespot im Kopf herumschwirren und die Kreativität kaum zu zügeln ist. Schmerzgels und Wärmeumschläge gehören wohl eher nicht in diese Kategorie. Und es bedarf eines tieferen Griffs in die Trickkiste, um dafür einen wirklich guten Spot zu entwickeln und umzusetzen, der dem Konsumenten letztlich auch noch emotional anspricht und im Gedächtnis bleibt.



System1 Research hat Werbespots für Schmerzgels und Wärmeumschläge auf ihre emotionale Stärke hin untersucht. Getestet wurden die Werbefilme von Voltaren ("Was, es gibt Huhn?"), ThermaCare ("Jenke von Wilmsdorff testet ThermaCare"), Kytta ("Schnell und stark gegen Schmerzen") und Doc ("Entdecken Sie die Tiefenwirkung").