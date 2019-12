Adventskalender, Glühwein und Plätzchenduft: Endlich ist es wieder soweit! Die Buden am Weihnachtsmarkt sind geöffnet, Mariah Careys „All I want for Christmas is you“ dudelt in jedem überfüllten Kaufhaus und die ersten Weihnachtsfeiern stehen an. Und damit ist es auch wieder an der Zeit für den Weihnachts-Werbecheck mit unserer YouGov Reel-Echtzeitbewertung, mit dem wir dieses Jahr den Weihnachtsspot von Milka unter die Lupe nehmen. Unter unserem Werbe-Weihnachtsbaum liegen dazu außerdem noch schön verpackt die Spots zum Fest der Liebe von Amazon Prime, MyToys, Tchibo und Aldi. Mal sehen, was die Weihnachtsclips uns dieses Jahr bescheren!