Vitamalz TV-Spot 2019

Trink mal wieder Vitamalz

Ich bin froh, dass die Hitze erstmal vorbei zu sein scheint, auch wenn sich das Wetter jetzt weniger nach Sommer anfühlt. Wie heiß es sein darf – darüber kann man streiten. Aber ich denke, ein paar Grundzutaten für einen perfekten Sommertag sind konsensfähig: blauer Himmel, Wasser – sei es ein See oder das Meer - Schattenspender, gute Gesellschaft und Kaltgetränke. Kontrovers ist sicher die Ansicht, welches Kaltgetränk die beste Wahl ist. Mit der aktuellen Werbekampagne versucht Vitamalz, sich bei den Verbrauchern wieder auf die Liste der hierfür nominierten Getränke zu setzen.Seit die Krombacher-Brauerei Vitamalz 2016 übernommen hat, modernisiert das Unternehmen die Marke. Das Regenbogen-Logo und die Verpackungen wurden überarbeitet, 0,75-Liter-Flaschen mit Schraubverschluss auf den Markt gebracht und der Slogan "Trink, was dir Spaß macht!" großflächig in deutschen Städten plakatiert. So konnte Krombacher die Vitamalz-Produktion schon im ersten Halbjahr nach der Übernahme um ein Viertel steigern . Jetzt sieht sich die Marke reif für TV-Werbung – erstmals nach fast 20 Jahren . Unser Werbecheck zeigt, wie der Spot der Düsseldorfer Agentur Butter bei Zuschauern ankommt.