C&A testet die sogenannten "Dynamic Voice Activated Ads"

In der Marketingbranche ist am Thema Voice seit einiger Zeit kein Vorbeikommen. Wie bei jedem Hype treten dann auch die Kritiker auf den Plan und fällen aufgrund der Datenlage ihr Urteil: Das Thema Voice Marketing sei over-hyped und Voice Commerce funktioniere nicht. Christian Daul, CEO der Markenberatung Reinclassen, sieht das anders und glaubt an das "enorme Potenzial" von Voice Marketing. Warum, erklärt er in seinem Gastbeitrag bei HORIZONT Online.