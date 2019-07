Vor ein paar Wochen: Modemarketing-Kongress in Köln. Alles ist so entspannt und inspirierend wie immer, aber irgendetwas ist anders in diesem Jahr, ganz anders. Nur was? Irgendwann weiß man es: Auf der Bühne spricht kein Mensch mehr über Facebook, nachdem in den Jahren zuvor JEDER über Facebook gesprochen hat, und zwar fast immer mit dem dringenden Appell, das Marketing noch viel radikaler und konsequenter auf diese Plattform auszurichten. Plötzlich ist Facebook dermaßen out und Instagram unglaublich in, „the place to be for a brand like yours“. Wird an diesem Tag dann doch mal über Facebook gesprochen, dann in diesem abfälligen Ton, in dem Marketers seit Jahren über Print sprechen.