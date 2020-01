Car-Sharing-Angebote wie DriveNow verändern das Marketing.

In Zeiten der Sharing Economy bekommt der Bereich After Sale für Unternehmen eine völlig neue, aufgewertete Bedeutung. Dieser Meinung ist Jean Boucsein von der Strategieagentur Diffferent. Warum das so ist und wie sich das auf das zukünftige Marketing auswirkt, erklärt er in seinem Gastbeitrag für HORIZONT Online.