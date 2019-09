So schätzen Media- und Digitalagenturen das Potenzial der Hype-App ein

Warum die digitale Transformation so häufig scheitert

Agenturen vs. IT-Berater

Warum wir eine neue Vernunft in der Wirtschaft brauchen

Wie sich Google von der Such- zur Antwortmaschine wandelt

Alexa & Co

Was sich Branchenexperten von der Dmexco erhoffen

Warum es in der Praxis noch hapert

Ich weiß, was du letzten Sommer gekauft hast

Was ein Abschwung für die digitale Wirtschaft bedeutet

Was eine Wirtschaftskrise fürs Digitalmarketing bedeutet

Über zwei Drittel der Deutschen können sich nicht an "sichtbare" Online-Ads erinnern

"Leiden an einer Wohlstandskrankheit im Management"

Was André Aimaq aus dem eigenen Scheitern gelernt hat

Mittwoch, 11. September, 22 Uhr 30. Der erste Kongress-Tag ist vorbei. In den Restaurants der Kölner Innenstadt erholen sich Vermarkter, CDOs, Neugeschäfts-Jäger, UX Designer, Kreative und Berater von den Gesprächen in den Messehallen, den Fußmärschen zum nächsten Termin und den Chill-out-Partys an den Ständen. Manche bereiten sich auf die große Dmexco- und OMR-Sause vor, die allmählich losgehen dürfte.