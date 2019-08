Sollten Marken ihre ritterlichen Ideale entdecken? Diese Frage klingt absurd: Schließlich ist Marketing eine wissenschaftliche Disziplin, die an Universitäten gelehrt wird, während Rittergeschichten meist in der Kinderliteratur zu finden sind. Aber Markenführung ist letztlich auch nur eine Erzählstrategie, um ein komplexes Unternehmens- und Produktkonzept über eine emotionale Heldengeschichte verständlich zu machen. Und umgekehrt sind die Geschichten von König Artus, Beowulf, Robin Hood und Walther von der Vogelweide Teil der Literaturwissenschaft und werden damit selbstverständlich an Universitäten gelehrt.



Damit enden die Ähnlichkeiten nicht: Marketing wie auch die Rittergeschichten stellen einen Protagonisten in den Mittelpunkt, der durch seine Ideale Zustimmung erzeugen und durch seine Taten Begeisterung entfachen soll.