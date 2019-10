Chocjes - Cool ohne Kuh

Mehr zum Thema

"Einseitige Visualisierung von Massentierhaltung"

Katjes-Spot für vegane Schokolade wird zum Fall für den Werberat

Die Beschwerdeführer liegen nicht einmal komplett falsch. Denn es ist natürlich einseitig, Kühe pauschal als von den Menschen brutal unterdrückte Spezies darzustellen und zu traurigen Milchmaschinen zu degradieren. Und so zu tun, als gäbe es in Deutschland weder ökologische Landwirtschaft noch artgerechte Tierhaltung.Auch den Vorwurf, die Visualisierung von Massentierhaltung sei überzogen, kann man gelten lassen. Ja mehr noch: Die Bilder sind nicht nur überzogen, sondern düster und beklemmend. Was auch kein Wunder ist, wenn man weiß, dass die Illustrationen kein geringerer als Gerald Scarfe gezeichnet hat, der schon Ende der 70er Jahre mit seinen Grafiken und Videos für das Pink-Floyd-Album "The Wall" für Schlagzeilen sorgte.

Wegen seines ersten Werbespots für die vegane Schokolade Chocjes gerät das Süßwarenunternehmen Katjes in die Kritik. Der Clip sei eine sehr einseitige und überzogene Visualisierung v