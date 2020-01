Die Argumentation ist offenbar immer die gleiche: Podcasts boomen, Voice und Corporate Language gewinnen als Marketing-Tools an Bedeutung. Ergo denken sich die Verantwortlichen in den entsprechenden Abteilungen: Müssen wir auch machen. Man könnte es auch FOMO nennen (Fear of Missing Out).



In der Tat sind die Chancen des Formats verlockend: