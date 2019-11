Lieber OWM, liebe Werbekunden, wir müssen reden. Über Vertrauen.



Im Herbst haben Kunden und ihre Agenturen traditionell viel miteinander zu besprechen. Über die Planung für das nächste Jahr, über Budgets oder über die letzten Details der Weihnachts-Kampagne. Der Herbst ist aber auch die Zeit, in der die Werbekunden bisweilen in den Lautsprecher-Modus schalten - und dabei gern über Agenturen reden. Genauer gesagt: ihr politisches Sprachrohr - die Organisation der Werbungtreibenden im Markenverband, kurz OWM.



Erst kürzlich zur Dmexco haben wir den alljährlichen Rundumschlag erlebt und gehört, was beim Thema Online/Digitalwerbung alles im Argen liegt. Zum OWM-Summit in Berlin darf mit einer weiteren Breitseite gerechnet werden. Da wird uns Digitalos vermutlich einmal mehr erklärt, wie intransparent und unübersichtlich unser Business doch ist. Mit der ganz großen Keule wird gerne auf alles eingedroschen, was irgendwie mit Internet zu tun hat.