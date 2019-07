Kein Zweifel: Was Lidl mit seinen werblichen Angriffen auf Edeka abliefert, ist in schöner Regelmäßigkeit sehr witzig und nicht selten auch handwerklich gut gemacht. Aber neu ist es nicht. In den USA konzentrierte Pepsi beispielsweise über die „Pepsi Challenge“ viele Jahre seine werbliche Kraft darauf, den direkten Vergleich mit Marktführer Coca-Cola zu erzwingen. Nicht anderes die ewige Nummer zwei im Fastfood-Markt Burger King, die konsequent gegen McDonald’s stichelte.



Geholfen hat es keinem der beiden Herausforderer. Den Coca-Cola-Fans war es schlicht egal, dass ihnen Pepsi in einer Blindverkostung besser schmeckte. Und auch unter den Fastfood-Kunden interessierte sich niemand ernsthaft dafür, ob der Big Mac dem Whopper als Burger möglicherweise unterlegen war.



Warum greift nun also eine Marke wie Lidl wieder auf das vermeintlich abgehakte Instrument der vergleichenden Werbung zurück?