Kaum ein Thema wurde in den vergangenen zwei Jahren heißer diskutiert als Künstliche Intelligenz (KI) und wie sie das Marketing zukünftig revolutionieren wird. Dass KI keine Science-Fiction mehr ist und längst in unserem digitalen Leben Einzug gehalten hat, haben wir dabei kaum bemerkt. Unzählige Dienste, Plattformen und Services nutzen bereits KI, um uns eine bessere Customer Experience bereitzustellen. Und auch das Marketing ist ohne KI in vielen Unternehmen bereits nicht mehr denkbar.