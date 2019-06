Ebay erzählt zu seinem Geburtstag eine anrührende Geschichte

von Marco Saal

Bei Ebay gibt´s was zu feiern. Vor ziemlich genau 20 Jahren, nämlich am 20. Juni 1999, ging der Online-Marktplatz in Deutschland an den Start. Zum runden Geburtstag lässt sich Ebay nicht lumpen. Seit diesem Wochenende nimmt das Unternehmen ordentlich Media-Geld in die Hand, um sich auf reichweitenstarken TV-Sendern mit einer großen Kampagne selbst zu feiern, für die eigens die Kreativstars von Jung von Matt/Spree engagiert wurden. Doch die Geburtstagskampagne hat - bei allem schönen Storytelling - ein gravierendes Problem: Es wurde schlicht das Geburtstagskind vergessen!