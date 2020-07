Daten sind für erfolgreiches Marketing Goldminen

Für Unternehmen spielen Kundeninformationen seit jeher eine wichtige Rolle. Möchte man erreichen, dass ein Unternehmen zielgerichtet weiterentwickelt wird, so benötigen sie zwangsläufig Informationen zu den Interessen der Endverbraucher. Bekommen sie diese nicht, so führt es im schlimmsten Falle dazu, dass sich Unternehmen mehr und mehr von ihrem eigentlichen Publikum entfernen. Die Nutzung valider Daten ist daher im Umkehrschluss logisch. Die passende Ansprache des Endkunden ist schon seit jeher ein Muss, um ihn so persönlich wie möglich zu erreichen. Diese Maßnahme wird nun auch auf das Internet ausgedehnt.Der Vorteil hier: Der einzelne Kunde kann aufgrund der erhobenen Daten viel individueller angesprochen werden.