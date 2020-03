Kommunikation auf einem neuen Level

Für die Generation Z ist ein Leben ohne Smartphone schlicht nicht vorstellbar. Es ist ihr Zugangspunkt für alles. Selbst ältere Generationen kennen das unangenehme Gefühl der Leere, das einen beschleicht, wenn man ohne Handy aus dem Haus geht oder es nicht direkt griffbereit ist. Es ist gleichzeitig Wegbegleiter im Alltag, Entertainment-Zentrale, Fotoapparat und Videokamera, Dialoggerät und hält Antworten auf jede noch so beliebige Frage unmittelbar bereithält. Wann kommt meine Online-Bestellung an? Was sagt mein aktueller Kontostand? Wie komme ich von hier am schnellsten nach Hause? Und wer kommt morgen zur Party? Und selbst der alte Slogan der Eltern, man müsse in Mathe gut aufpassen, weil man ja nicht immer einen Taschenrechner dabeihabe, ist längst hinfällig. Egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, das Smartphone bietet eine Lösung für scheinbar jedes Problem.WhatsApp spielt dabei eine zentrale Rolle. Eine repräsentative Umfrage, die wir gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Innofact durchgeführt haben, belegt: WhatsApp ist das wichtigste Kommunikationstool der Deutschen.