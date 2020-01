E-Commerce wird immer globaler

Online-Händler standen noch vor zehn Jahren vor extremen Herausforderungen bei der Expansion in einen neuen Markt. Vor allem Logistik und Marketing sorgten für viele Hürden. Doch dank einer Vielzahl von Faktoren und technischen Entwicklungen ist E-Commerce auf internationaler Ebene heute wesentlich einfacher und die Welt für Online-Händler kleiner, greifbarer und vor allem wirtschaftlich lukrativer geworden. In ihrem Gastbeitrag bei HORIZONT Online erläutert Petra Semle, Head of Client Services bei CJ Affiliate by Conversant, fünf Entwicklungen, die eine Expansion für Online-Händler 2020 stark begünstigen.