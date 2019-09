Die Inreach 2019 fand vor 425 Gästen im Event & Convention Center am Berliner Westhafen statt. Wer die Location mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen wollte, musste das letzte Stück durch einen belebten Industriepark laufen, vorbei am Wasser und an schwerem, laut dröhnendem Arbeitsgerät. Obwohl schon fast 100 Jahre alt, hat die Anlage für das moderne Berlin immer noch Bedeutung.



Umgekehrt das Influencer Marketing: Die noch recht junge Disziplin scheint ihr Dasein nicht mehr rechtfertigen zu müssen. Die Jahre des Booms und der Goldgräberstimmung kommen zwar an ihr Ende, wenn sie nicht sogar schon vorbei sind. Für Marketer – und auch für Influencer – ist das aber eine gute Nachricht. Die Branche hat inzwischen ein Gespür dafür bekommen, was funktioniert – und was nicht.