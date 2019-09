Dynamic Creative Optimization ist eines der Trendthemen im Online Marketing, gilt es doch als hoch effektives Tool, um Nutzer wirklich individuell mit der passenden Werbebotschaft anzusprechen. Die Disziplin ist ein Paradebeispiel dafür, wie Künstliche Intelligenz das Marketing bereichern kann. Warum das so ist, erklärt Jan Poelmann, als Head of Business Development Germany bei Teads für alle programmatischen Themen sowie neue Geschäftsfelder zuständig, in seinem Gastbeitrag für HORIZONT Online.