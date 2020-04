Das Coronavirus stellt unsere Gesellschaft und sämtliche Wirtschaftszweige vor ungeahnte Herausforderungen in nicht einschätzbarem Ausmaß. Insbesondere im Bereich Marketing sagen schon heute viele Advertiser gebuchte Werbemaßnahmen ab. Dies betrifft sowohl die Absage von Events als auch Out-of-Home Werbung, die in Zeiten von Home Office und Quarantäne weniger wirksam ist. Während viele Unternehmen derzeit mit Hochdruck daran arbeiten, einen Krisenplan zu entwickeln, der zur Stabilisierung aller Geschäftsbereiche dient - sei es, den Mitarbeitern Home Office zu ermöglichen oder die Kunden proaktiv über die aktuelle Lage zu informieren - müssen auch die Budgets für Werbeausgaben überdacht werden.



Wohin also mit den vorhandenen Budgets, um die gewünschte Außenwirkung aufrecht zu erhalten? In Zeiten von Corona und der damit einhergehenden sozialen Isolation, in der die Mehrheit der Bevölkerung zu Hause bleibt, wird der Trend, sich mit Online-Inhalten zu beschäftigen, verstärkt.