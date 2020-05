Die Industrie ist weltweit in Bewegung. Technologien wie IIOT (Industrial Internet of Things), 3D-Druck und 5G nehmen branchenübergreifend Einfluss. Umso wichtiger sind internationaler und industrieweiter Erfahrungsaustausch, Vernetzung und Wissenstransfer. Doch durch die Corona-Pandemie brechen mit tausenden abgesagten Messen und Events die Plattformen weg, auf denen dieser Austausch stattfindet – mit fatalen wirtschaftlichen Folgen. In dieser herausfordernden Zeit tun sich jedoch auch Chancen auf: Die Krise als Wendepunkt, um die eigene Digitalisierung voranzutreiben. Das ist leichter gesagt als getan, denn für viele Unternehmer steht die eigene Existenz auf dem Spiel. Doch digital zu agieren ist untrennbar mit zukünftigem Erfolg verbunden – und diese Entwicklung erfolgt auch ohne Corona.