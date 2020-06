Mehr zum Thema

COVID-19-Barometer

Wie die Generation Z und Millennials mit Corona umgehen

Die Generation Z ist in mancherlei Hinsicht Vorreiter und deshalb auch ein ideales Vorbild für die Erwartungen von Kunden aller Altersgruppe. Und diese Erwartungen befinden sich gerade im Wandel: Während sich viele Leute gerade erst noch an die neue digitale Kommunikation gewöhnen, ist es für Generation Z bereits seit Jahren Alltag, verschiedene Kanäle zu nutzen. Dabei wechselt die junge Zielgruppe oft zwischen den Kanälen hin und her, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden. Und genauso möchten sie auch mit Unternehmen kommunizieren: Laut einer aktuellen Studie von Twilio möchten 54 Prozent der jungen Kunden in Deutschland zwischen verschiedenen Kommunikationskanälen wechseln und wünschen sich eine größere Vielfalt an innovativen Kanälen als ältere Kunden. Darüber hinaus erwarten 73 Prozent der 18- bis 29-Jährigen eine schnelle Lösung auf ihre Anfragen.

Millennials und GenZ leiden extrem unter der Corona-Krise: Das Einkommen sinkt und sie vermissen die sozialen Kontakte. Die Bewältigungsstrategien sind vielfältig. Sie konsumieren Medien, schauen auch Werbung und erwarten von Unternehmen und Marken einen stärkeren Beitrag zur Bewältigung der Krise.

Deshalb sollten Händler – sowohl online als auch vor Ort – einen noch größeren Fokus auf schnellen Kundenservice und zeitnahe Kommunikation legen.