Stimmen Sie mir zu? Die aktuelle Debatte um die so genannte digitale Transformation ist inzwischen ähnlich packend wie eine Partie Schach in Zeitlupe mitzuverfolgen. Rund 3,2 Millionen Treffer spuckt Google für diesen viel diskutierten Veränderungsprozess aus. Doch was wissen wir wirklich?