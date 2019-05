Wir befinden uns im Krieg, manche von uns schon seit Jahren. Auch wenn diese plakative Aussage beim Blick auf den Bildschirm nebst der Tasse Kaffee aus dem DeLuxe-Büro-Vollautomaten auf dem Schreibtisch weit hergeholt scheint: Die gerne auch martialisch als „War for Talent“ bezeichnete Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat Unternehmen branchenübergreifend im Griff. Vielfältig sind die Bemühungen der Arbeitgeber, on- und offline auf sich aufmerksam zu machen. Und nicht nur Unternehmen aus der Privatwirtschaft, sondern auch Behörden, Institutionen und Interessensvereinigungen setzen neben dem Stellenmarkt in der Tageszeitung und Online-Portalen gekonnt Bewegtbild in TV und Social Media für die Mitarbeiterwerbung ein. Exemplarisch haben wir für HORIZONT Online aktuelle Arbeitgeberspots von der Postbank, Aldi, Das Handwerk, dem deutschen Zoll und der Deutschen Bahn mit YouGov Reel unter die Lupe genommen.





Postbank: Rohrkrepierer mit Zielgruppensprengkraft

Anders als das Image der Postbank, welches unter Markenkennern in unserem YouGov BrandIndex seit Anfang des Jahres einen dynamischen Aufwärtstrend zeigt, deutet die Reel-Echtzeitbewertungskurve auf den ersten Blick auf einen Flatliner hin.