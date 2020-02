Herr Schmidt, Scholz & Friends wird Teil des WPP-Networks VMLY&R. Nimmt die Holding Ihre Agentur jetzt an die kurze Leine? Die Wahrheit ist: Wir haben uns eine lange Leine genommen, die bis nach Kansas City reicht.



Das müssen Sie erklären. Von außen sieht es nämlich so aus, als würden Sie bei einem Network einsortiert. Scholz & Friends wird von niemandem einsortiert. Die Entscheidung für VMLY&R habe ich seit März vorigen Jahres in einer Serie von Gesprächen in Berlin, New York und Kansas City aktiv vorangetrieben.