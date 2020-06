© imago images / Russian Look Viele Menschen sind wieder mehr draußen und fühlen sich motivierter als noch vor ein paar Wochen

"Relationships in Times of Social Distancing" (RTSD) – so der Titel der Umfrage, die MRM in regelmäßigen Abständen unter den eigenen Mitarbeitern durchführt. Die Erkenntnisse bereitet die Full-Service-Agentur in humorvollen Grafiken auf. Das dritte Update zeigt: Sonnenbrillen sind out, Vögel in, und Podcasts machen Musik verstärkt Konkurrenz.