Wie Optimist das Geschäft in Europa ausbauen will

© Optimist Dirk Spakowski (l.) und Ton Hollander treiben die Expansion von Optimist in Europa voran

Seit Ende 2017 ist die US-Agentur Optimist in Europa vertreten - mit Büros in London und Hamburg. Jetzt kommen zwei weitere Niederlassungen dazu: Amsterdam und Berlin. Die Filiale in der niederländischen Metropole soll sich in erster Linie um den Kunden Nike kümmern, der dort seine Europa-Zentrale hat. Den Standort Berlin wollen die hiesigen Optimist-Chefs Dirk Spakowski und Ton Hollander unter anderem für die Produktion nutzen.