Im Interview mit HORIZONT Online erläutern Rahn und Kim erstmals ausführlich ihre Strategie. Und sagen ein paar Sätze, die man so von einer so ultramodernen Agentur nicht unbedingt erwarten würde. Zum Beispiel: "Es kommt immer wieder vor, dass wir einem Kunden raten: Reduziere das Budget für Google Search und investiere das Geld lieber in eine Branding-Kampagne." Oder: "Retargeting erschöpft sich in der Praxis häufig darin, Cookies zu schmeißen und auf Sales zu setzen." Und eine zentrale These haben die beiden auch zu bieten: "Eine Marke, die es in den nächsten zwei Jahren nicht schafft, Performance und Brand wieder viel enger zusammenzubringen, hat ganz schlechte Karten!"