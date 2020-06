Lions Creativity Report of the Decade

© JvM Bei Jung von Matt verteilt sich der Award-Erfolg auf vielen Schultern: Agenturgründer Jean-Remy von Matt (Mitte) hat die Latte für seine Top-Kreativen wie Götz Ulmer (l.), Dörte Spengler-Ahrens (r.) und Jens Pfau (fehlt im Bild) stets hoch gelegt

Wer hat in den vergangenen zehn Jahren konstant gute Leistungen bei den Cannes Lions gezeigt? Mit genau dieser Frage beschäftigt sich der erstmals veröffentlichte Lions Creativity Report of the Decade. Dieses einmalige und ausschließlich auf das weltweit größte Kreativfestival bezogenen Ranking listet Gewinner in den unterschiedlichsten Kategorien wie Agentur des Jahrzehnts, Network des Jahrzehnts, inhabergeführte Agentur des Jahrzehts und Kunde des Jahrzehnts auf.