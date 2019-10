© BVG Am Equal Pay Day zahlten Frauen für ihr BVG-Ticket 21 Prozent weniger

Es ist wieder so weit: Der Effie-Countdown beginnt. HORIZONT präsentiert ab sofort bis zur Preisverleihung am 14. November die Gewinner des GWA-Effektivitätswettbewerbs. Los geht es mit den ersten acht von insgesamt 17 Bronze-Gewinnern, danach folgen Silber und Gold. Die Preisträger kommen aus den Bereichen B2C, B2B und Health. Die letztgenannten Sparten wurden 2018 erstmals vollständig in den Hauptwettbewerb B2C integriert. Einziger Unterschied: Es gibt separate Expertenjurys, um der Besonderheit dieser Fachdisziplinen gerecht zu werden.