© Olaf Ballnus Jo Marie Farwick, Überground

Es klingt wie ein PR-Gag, was die ehemaligen Epica-Manager Joe Brooks und Lucia Ongay vorhaben: Die beiden haben einen neuen Kreativwettbewerb gelauncht, bei dem ausschließlich Frauen in der Jury sitzen. Muss das wirklich sein? Kurz vorm Einsendeschluss der ersten Gerety Awards hat sich HORIZONT bei deutschen Jurymitgliedern und Gerety-Botschafterinnen umgehört, was sie von dem Konzept halten und weshalb sie bei der Veranstaltung mitmachen.