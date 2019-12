SAP hat mit seiner neuen Vorstandsvorsitzenden Jennifer Morgan als erstes DAX-Unternehmen eine Frau an der Konzernspitze. Würden Sie sagen, das ist ein Ergebnis Ihrer früheren Rolle als weltweiter Chief Diversity & Inclusion Officer von SAP?

Anka Wittenberg: Das ist es in der Tat. Das war ja genau mein Programm. Meine Arbeit in den vergangenen sechs Jahren bei SAP bestand darin, eine Kultur zu schaffen, in der es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Mann und Frau, sondern wo es stattdessen nur noch darum geht, wer für eine bestimmte Rolle die am besten geeignete Person ist. Vor diesem Hintergrund freut es mich genauso, dass Christian Klein als Co-CEO mit ihr an die Konzernspitze gerückt ist. Klein ist erst 39 Jahre alt. Für einen DAX-Vorstand ist das mindestens genauso ungewöhnlich.



Sie haben Ihren Job bei SAP im Sommer 2018 auf Eis gelegt und widmen sich seither verstärkt Ihrer Tätigkeit als Chairwoman der World Childhood Foundation, engagieren sich bei der Initiative W20, die das Ziel verfolgt, Frauen wirtschaftlich zu stärken, und sind häufig zu Gast bei Podiumsdiskussionen rund um Gender- und Diversity-Themen. Was hat sich diesbezüglich in Deutschland in den vergangenen Jahren getan?

Wittenberg: Nicht viel. Ich würde sagen, Deutschland befindet sich bei dem Gender-Thema auf dem Niveau von Indien.