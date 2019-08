© Douglas Ein Projekt, über das diskutiert wurde: Für Douglas schuf die Peter Schmidt Group einen modernen Auftritt, eine prägnante Wortmarke inklusive

Designer trotzen der wachsenden wirtschaftlichen Unsicherheit. Das zeigen die Resultate des 20. Rankings der CD/CI-Agenturen. Zum vierten Mal in Folge melden Design-Firmen beinahe durchweg gute Zahlen. Zusammengenommen konnten die 25 größten deutschen Branding-Anbieter im vergangenen Jahr in ihren Kernkompetenzen Corporate Design (CD) und Corporate Identity (CI) einen Honorarumsatz von 168 Millionen Euro erzielen – was einem Zuwachs von über 13 Prozent entspricht.