Fakt ist: Die beiden Verbände nähern sich an. Das war nicht immer so: Als die die BVDW-Truppe vor gut zwei Jahren unter Leitung von Fischer-Appelt-Manager Matthias Wesselmann startete, fand man das beim CMF zunächst gar nicht gut. Doch jetzt gibt es eine Personalie, die aufhorchen lässt: Im neu gewählten Vorstand des BVDW-Gremiums sitzt jetzt auch Christian Fill. Der geschäftsführende Gesellschafter der Agentur Profilwerkstatt ist seit Jahren einer der treibenden Köpfe beim CMF - und will das auch bleiben. Sein erklärtes Ziel ist, "der Kooperation zwischen beiden Verbänden noch deutlich mehr Gewicht zu verleihen". HORIZONT Online sprach mit Matthias Wesselmann und Christian Fill über ihr Zusammenspiel und aktuelle Trends im Content Marketing.

"Die Zeit, da Content Marketing der Lonely Wolf im Marketing war, ist vorbei"

(lacht): Ich dachte eher, Sie kommen jetzt mit Ämterhäufung im fortgeschrittenen Alter.Es handelt sich weder um einen Fall von Ämterhäufung noch ziehe ich mich aus dem CMF zurück. Als der Anruf vom BVDW kam, ob ich nicht Lust auf den Posten hätte, musste ich nicht lange nachdenken. Mich reizt die Aufgabe, der Kooperation zwischen beiden Verbänden noch deutlich mehr Gewicht zu verleihen.