Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Vorgehensweisen. Gelernte Prozesse werden in Frage gestellt, etablierte Vorgehensweisen sind in einigen Fällen nicht mehr geeignet. Was bedeutet das für Pitches in Zeiten von "physical distancing"?. Was bleibt von den bewährten Agentur-Auswahl-Prozessen bestehen? Was funktioniert aktuell in der Krise so nicht mehr? Ein kurzer Überblick soll Orientierung geben.



Gut strukturierte Agentur-Auswahlprozesse/Pitches haben sich in der Vergangenheit immer weiter professionalisiert.