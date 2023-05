Walkie Talkie

Walkie Talkie ist eine neue, rein sprachbasierte Social Media-Plattform.

Fotos, Videos, Filter und Feeds - Was auf anderen Social-Media-Plattformen zum Grundkonzept gehört, ist bei Walkie Talkie tabu. Denn die neue App, die gerade auch in Deutschland durchstartet, ist gänzlich auf Sprache reduziert. Mit ihrem Retro-Charakter will die Plattform aber vor allem junge Menschen zur Kommunikation animieren.

Unter Walkie Talkie versteht man als Kind der 90er ein klobiges Handsprechfunkgerät, mit dem man die besten Freunde stets anfunken konnte, w