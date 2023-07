IMAGO / Westend61

Der Hype um KI bringt in Deutschland immer mehr Unternehmensgründungen hervor

Zum sechsten Mal hat das Applied AI Institute for Europe seine jährliche KI-Startup-Landscape veröffentlicht. Die Analyse zeigt, dass Start-ups mit KI-Bezug in Deutschland gerade durch die Decke gehen und an welchen Standorten es besonders viele von ihnen gibt.

Das Gründungsfieber hierzulande schien nie höher als seit Beginn des KI-Trends. So hat die Zahl der in Deutschland ansässigen Start-ups