Die meisten Deutschen sind sehr offen und positiv gegenüber GenAI eingestellt, doch sie verlangen auch nach klaren Regeln

Die Menschen trauen Künstlicher Intelligenz viel zu - im Positiven wie im Negativen. Sie sind einerseits vom großen Kreativpotenzial der neuen Tools überzeugt und befürchten andererseits, dadurch manipuliert oder getäuscht zu werden. Forderungen nach Transparenz und konkreten Gesetzgebungen werden laut.

Die Fähigkeiten generativer KI-Tools (GenAI) wie ChatGPT und Midjourney sorgen seit einiger Zeit für viel Erstaunen und vor allem für große Experimentierfreude im Kreativbereich. Die Agenturgruppe Syzygy hat jetzt eine repräsentative Umfrage dazu gemacht, wie die Deutschen das Thema aktuell wahrnehmen und bewerten. Durchgeführt wurde diese vom Consumer-Psychologen Paul Marsden von der Londoner University of the Arts.

Insgesamt ergab die Befragung, dass die Nutzung von KI sowohl im Alltag als auch in Unternehmen höchstwahrscheinlich einen erheblichen Kreativitätsschub bewirken wird. Ein Großteil der Befragten (78 Prozent) geht davon aus, dass KI den Menschen irgendwann in Bezug auf seine kreativen Fähigkeiten übertreffen wird. 10 Prozent glauben sogar, dass das bereits geschehen ist.

Bei der Mehrheit der Umfrageteilnehmenden (69 Prozent) überwiegen die positiven Gefühle in Bezug auf KI-basierter Kreativität. 32 Prozent ordnen sich als interessiert ein, 11 Prozent zeigen sich positiv überrascht, ebenfalls 11 Prozent fühlen sich inspiriert, 10 Prozent begeistert, und auch die Attribute "glücklich" (2 Prozent) und "freudig" (3 Prozent) wurden in Bezug auf das Thema genannt.

Diese Bedenken scheinen nicht unberechtigt. So konnten lediglich 8 Prozent der Befragten ein von der KI erstelltes Foto richtig identifizieren. In Blindtests bevorzugen 57 Prozent der Deutschen KI-generierte Kunst und Design gegenüber von Menschen geschaffener Kunst und Design.

Schon jetzt wird KI in Kreativprozessen eingesetzt und es ist gar keine Frage, dass viele interessante Anwendungen die Arbeit von Kreativen umkrempeln und Aufgaben neu definiert werden. Wie sich die wahre Stärke der KI nutzen lässt und wie sie die Arbeit in Agenturen ändert, erklärt Bahar Jawadi, Partnerin bei MYTY, in ihrem Gastbeitrag für HORIZONT. ...

"Ich denke, dass wir uns in dem größten Umbruch unserer Branche befinden seit dem Launch des iPhones. GenAI-Tools werden Kreativität neu definieren und uns besser machen. Daher war es uns wichtig herauszufinden, wie die Menschen auf maschinelle Kreation und deren Inhalte blicken. Transparenz ist der Schlüssel. Eine 'Created with GenAI'-Kennzeichnung schafft eine echte Chance, um die große Offenheit der Menschen für generative Kreativität zu wahren", sagt Franziska von Lewinski, CEO der Syzygy Group.Syzygy hat die repräsentative Umfrage unter 1104 Befragten zwischen 18 und 77 Jahren bei Paul Marsden (University of Arts London) in Auftrag gegeben. Detaillierte Umfrage-Ergebnisse finden sich im Digital Insight Report "Imagine"