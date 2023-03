Jakub Porzycki, IMAGO / NurPhoto

Noch macht ChatGPT relativ viele Fehler

Der Chatbot ChatGPT macht künstliche Intelligenz für viele Menschen zum ersten Mal greifbar und zugänglich. Laut einer aktuellen Umfrage von Civey und der Universität Duisburg-Essen hat bereits fast jeder fünfte Deutsche ChatGPT schon ausprobiert. Bei den Antworten ist allerdings Vorsicht geboten: Noch macht der Bot relativ viele Fehler.

Die Mehrheit der 5000 Befragten steht der Möglichkeit, mit einer KI-Anwendung zu kommunizieren, noch skeptisch gegenüber: 41 Prozent bewertet die Kommunikation mit einer künstlichen Intelligenz negativ, rund ein Drittel (35 Prozent) sind unentschieden und nur rund ein Viertel (23 Prozent) stehen dem Thema positiv gegenüber. Etwa ebenso viele, nämlich 17 Prozent, haben Chat GPT schon einmal ausprobiert. Rund die Hälfte der aktiven Verwender nutzt das Programm regelmäßig: 5 Prozent verwenden es täglich, 23 Prozent wöchentlich und weitere 21 Prozent monatlich.





Mit der Qualität der Antworten sind die Anwender mehrheitlich zufrieden: 44 Prozent der Befragten, die ChatGPT schon einmal verwendet haben, bewerten die Qualität als gut oder sehr gut, lediglich 11 Prozent finden die Qualität schlecht. Auch das Vertrauen in die Richtigkeit der Antworten ist noch ausbaufähig. 41 Prozent der Nutzer haben Bedenken, ob die Inhalte auch richtig sind, rund drei Viertel (73 Prozernt) überprüfen die Antworten daher genau. Und das offensichtlich mit gutem Grund: "Deutlich über die Hälfte der Befragten (59 Prozent) hat schon einmal Fehler in den Antworten von ChatGPT gefunden, so dass von einer automatischen Übernahme der Inhalte und Aussagen dringend abgeraten werden muss. Ob Mensch oder KI, es scheint auch hier der alte Spruch ‚Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!‘ zu gelten", sagt Tobias Kollmann, Inhaber des Lehrstuhls für Digital Business und Digital Entrepreneurship an der Universität Duisburg-Essen, der die Studie in Auftrag gegeben hat.



Ein Thema, das die Menschen im Zusammenhang mit KI besonders umtreibt, ist die Frage nach den konkreten Einsatzmöglichkeiten in der Berufswelt. Auf die Frage "Gehen Sie davon aus, dass die Anwendung ChatGPT in Zukunft verstärkt in Ihrem Berufsfeld eingesetzt wird?" antwortet die Mehrheit der ChatGPT-Nutzer:innen (56 Prozent) mit Ja, während 31 Prozent nicht davon ausgehen. Immerhin 22 Prozent und damit mehr als jeder fünfte Befragte glauben sogar, dass sie in Zukunft von einer KI wie ChatGPT konkrete Arbeitsanweisungen bekommen könnten. "Das zeigt die Sorge, dass die KI aus Sicht vieler Arbeitnehmer in Zukunft nicht nur zur Unterstützung von Arbeitsprozessen durch, sondern auch zur Steuerung und Organisation von Menschen eingesetzt werden könnte", sagt Kollmann.

