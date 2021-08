© DoubleVerify Mark Zagorski, CEO von DoubleVerify

Im digitalen Marketing bahnt sich ein großer Zusammenschluss an. So hat DoubleVerify angekündigt, Meetrics übernehmen zu wollen. Damit gehen zwei führende Anbieter für Ad-Verification-Lösungen zusammen. Mit dem Deal, der im dritten Quartal 2021 über die Bühne gehen soll, will der in den USA beheimatete Mess- und Analyse-Spezialist DoubleVerify seine Position in Europa deutlich ausbauen.