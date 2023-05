Nächste Woche startet die OMR in Hamburg, wo Tech- und Marketingtrends vor großem Publikum diskutiert werden. Als kleine Einstimmung darauf liefern unsere aktuellen Podcast-Tipps Themen von kreativem Tech-Marketing bis hin zu Nachhaltigkeit im Marketing und beantworten die ewige Frage: Ist die Twitter-Übernahme der schlechteste Deal der US-Geschichte?

Bosch-CMO Boris Dolkhani ist "like a Bosch" auf HORIZONT Lovebrands

Die Bosch-Markenkampagne gehört zu den erfolgreichsten Tech-Auftritten Deutschlands. Im Lovebrands-Podcast verrät Marketingchef Boris Dolkhani, wie der Kampagnen-Claim die Marke verändert hat und warum sich Bosch beim Coolness-Faktor nicht vor internationalen Tech-Marken verstecken muss.

Designagentur Strichpunkt startet "Sustainable Brand Stories"

Galloway ist persönlich kein Fan der europäischen Datenschutzgrundverordnung, da seiner Einschätzung nach, kleine und mittlere Unternehmen von den Regelungen härter getroffen wurden als große. Dennoch findet er die europäischen Bemühungen richtig: "In Europa versuchen sie es wenigstens", sagt Scott Galloway.Nächste Woche erscheint Teil zwei des Gesprächs, in der Dolkhani über Tech-Trends diskutiert und erklärt, wie sich die Einschätzung von IoT in den letzten Jahren verändert hat.Nachhaltigkeit ist eines der unternehmerischsten Metathemen der nächsten Jahre – aber wie kommunizieren Marken ihr Engagement so, dass sie damit inspirieren und bewegen? Dieser Frage widmet sich die Designagentur Strichpunkt ab heute in ihrer neuen Podcast-Reihe "Sustainable Brand Stories". Philipp Brune, CEO von Strichpunkt: "Wir merken in unseren Kundengesprächen, dass das Thema Nachhaltigkeit zwar in vielen Unternehmen mitgedacht wird, aber noch nicht Einzug in die Markenkommunikation erhält. Wir zeigen Unternehmen nun mit unserem Podcast, wie andere Unternehmen die Herausforderungen nachhaltiger Markenkommunikation bewältigt haben. Reinhören lohnt sich." Als Gastgeber des Podcasts begrüßt Harald Willenbrock (Head of Concept & Content, Sustainable Brand Leadership Hub bei Strichpunkt) alle 14 Tage deutsche Nachhaltigkeitspioniere und Marken, um mit ihnen die zentralen Erfolgsfaktoren nachhaltiger Kommunikation und Markenführung unter die Lupe zu nehmen. "Sustainable Brand Stories" startet direkt mit vier Episoden: Mit dabei sind neben Johanna Perret und Godo Röben auch Jan Pechmann (Marketing for Future) sowie Eric Liedtke (Ex-Global Head Brand adidas, Gründer Unless Collective). Als künftige Gäste sind unter anderen geplant: Fridtjof Detzner (Planet A Ventures), Florian Scholbeck (Kommunikationsdirektor Aldi Nord), Christian Kroll (Gründer Ecosia), Thurid Kahl (Stop the water while using me) und Mimi Sewalski (Avocado Store). "Sustainable Brand Stories" ist Mitglied von brand eins Podcasts, dem Netzwerk unabhängiger Business-Podcasts und erscheint auf Spotify, Apple Podcasts, Google und Amazon.