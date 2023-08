Diese Woche haben wir wieder spannende Podcast-Empfehlungen für Sie

In "Top of the Pods" stellen wir alle 14 Tage Podcast-Folgen vor, die wir besonders hörenswert finden. Diesmal widmen sich die ausgesuchten Podcasts der Lösung der Klimakrise durch KI, den Potenzialen von Large Language Models und dem Streik in Hollywood, der ebenfalls mit KI zu tun hat.

Der KI-Podcast

Bots & People

Trends mit Teo

Unser neuer Tech-Newsletter Horizont Tech-Newsletter "The next Step" berichten wir über neue Entwicklungen, Tools und Trends, stellen etablierte und junge Macher:innen dieser neuen Lösungen vor und ordnen für Sie ein, was all das für das Business in der Medien- und Kommunikationsbranche bedeutet. Zum Abo geht es hier. ChatGPT, Web 3, Metaverse, virtuelle Influencer, Programmatic, Plattformen, Targeting, Big Data - die Liste der Tech-Themen, die wichtig für Marketing, Werbung und Medien sind, ist lang. In unserem neuen wöchentlichenberichten wir über neue Entwicklungen, Tools und Trends, stellen etablierte und junge Macher:innen dieser neuen Lösungen vor und ordnen für Sie ein, was all das für das Business in der Medien- und Kommunikationsbranche bedeutet.

Die Klimakrise lässt sich nicht mehr leugnen und wird zu einer immer größeren Bedrohung für die Menschheit. Bei den zahlreichen Lösungsansätzen für den kontinuierlichen Temperaturanstieg des Weltklimas spielt Künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle. Die Krux dabei: KI-Systeme verbrauchen selbst sehr viel Energie. In der Folge vom 16. August des neuen KI-Podcasts der ARD setzen sich die Hosts Fritz Espenlaub und Marie Kilg deshalb mit diversen Aspekten rund um die Frage auseinander: "Lösen wir mit KI die Klimakrise?" Im Verlauf einer halben Stunde diskutieren sie faktenbasiert und dennoch mit viel persönlicher Meinung darüber, ob die KI-Revolution bereits zu spät kommt und in welchen Bereichen KI-Systeme schon jetzt zum Umweltschutz beitragen. Dabei zeigt sich Espenlaub als Optimist, während Kilg die Rolle der Skeptikerin einnimmt. Über allem steht die Frage, wie viel Hoffnung wir in die Rettung durch KI setzten sollten. Unter den konkret besprochenen Beispielen sind etwa ein Analyse-KI-System, das illegale Rodungen im Regenwald erkennen kann sowie ein von Google und mehreren Airlines entwickelter Algorithmus für Kondensstreifen, der Piloten Infos zu CO2-sparenden Flugrouten übermittelt. In der Podcast-Folge erfahren die Zuhörenden unter anderem auch, wie viel höher der Server-Energieverbrauch bei KI-Anfragen gegenüber Google-Suchen ist und was verschiedene Expertinnen zu KI im Kontext des Klimawandels denken. Marie Kilg ist freie Journalistin und Innovationsmanagerin im Deutsche Welle Lab und ehemalige Produkt-Managerin bei Amazon Alexa. Fritz Espenlaub ist Volontär beim Bayerischen Rundfunk sowie Autor und Moderator beim Tech-Magazin 1E9.In diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Automatisierung, Digitalisierung und Neue Technologien. Dabei besteht "Bots & People" aus mehreren Formaten: Abwechselnd erscheinen Folgen des #AutomationTalk, des #AutomationInsider und - ganz neu - des #TheNewWorkCompass. Im Format "Automation Talk" finden Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten verschiedener Branchen statt und es wird viel über die Automatisierungs-Initiativen großer Firmen gesprochen. Beim "Automation Insider" tauschen sich Nico Bitzer, CEO von Bots & People, und Andreas Zehent, Senior Director Business Transformation bei SAP, über die heißesten News aus den Bereichen Prozessautomatisierung, Digitalisierung und New Work aus. Das Berliner Start-up Bots & People wurde 2020 gegründet und ist auf den Vertrieb von Software für Prozessautomatisierung und -optimierung spezialisiert. Schon seit Beginn der Unternehmensgeschichte gibt es auch den Podcast, der interessanterweise in deutscher Sprache startete, inzwischen aber auf Englisch produziert wird, auch weil immer öfter internationale Interview-Partnerinnen und -partner zu Gast sind. So auch in der letzten Folge des "Automation Talk". Darin gibt Bogdan Pirvu, Head of Data Science bei Novomatic, Einblicke zu praktischen Nutzungsbeispielen von KI im Arbeitsalltag. Novomatic ist ein großer Player in der Casino-Industrie und produziert unter anderem Spielausstattungen und Spielsysteme. Pirvu selbst ist gelernter Physiker und arbeitet innerhalb des Unternehmens in einer Art Start-up, das eine große Datenplattform entwickelt. In der Folge vom 14. August teilt er seine Erfahrungen mit Large-Language-Modellen (LLM) wie ChatGPT und Bard, seine Enttäuschung von Voice Assistants wie Alexa und Siri und warum er seit einem halben Jahr das Gefühl hat, in der Zukunft zu leben. Er bezeichnet sich als großen Technologie-Optimisten und sieht LLM als den wichtigsten Baustein bei der Automatisierung von Unternehmen.Teo Pham ist Experte für digitale Geschäftsmodelle, Social Media und E-Commerce, der sich besonders für Trends in der Gen Z, aus dem Silicon Valley und aus China interessiert. Unter anderem coacht er Führungskräfte und Founder in den Bereichen digitale Strategie, Personal Branding und Thought Leadership und bietet in seiner eigenen Online Business School Seminare zu seinen Schwerpunkt-Themen an. Oft mehrmals pro Woche spricht Teo im Podcast über die spannendsten Entwicklungen aus seinen Fachbereichen und führt darin auch regelmäßig Interviews mit Expertinnen und Experten aus der deutschen Digitalszene. In der jüngsten Folge vom vergangenen Freitag widmet er sich der Filmindustrie und den gravierenden Auswirkungen von KI auf die Entertainment-Branche. Denn für die Filmstudios stellt sich KI aktuell als riesige Chance dar, um noch mehr Content besser, schneller und billiger zu produzieren. Doch gleichzeitig gibt es für den Einsatz von KI-Technologien bei Filmproduktionen derzeit viel Gegenwind von Beschäftigten aus der Branche: Seit mehreren Wochen streiken neben Schauspielerinnen und Schauspielern auch Drehbuchautorinnen, Statisten & Co in Hollywood. Sie alle fürchten durch den Aufschwung von KI um ihre Jobs. Teo erörtert im Podcast gemeinsam mit seiner Schwester Tu-Mai, Diplom-Psychologin und Kommunikationsexpertin, wie real die Bedrohung der Filmindustrie in Hollywood durch KI ist. Sie sprechen etwa darüber, dass durch KI nicht nur Trailer effizienter produziert und exotische Orte oder Fabelwesen in Filmen generiert werden können, sondern, dass sich auch per Computer Generated Imagery (CGI) die Darstellenden extrem authentisch verjüngen lassen. Wie sich etablierte Schauspieler dadurch zur unsterblichen Marke machen könnten und warum Nachwuchsstars es dann umso schwerer haben dürften, erfahren die Zuhörenden im Podcast.